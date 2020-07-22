Антон Митрюшкин рассказал, почему он покинул "Монако"

Российский вратарь Антон Митрюшкин рассказал, что он покинул "Монако" из-за нового главного тренера Нико Ковача.

"Я тренировался с командой две недели, провел товарищескую игру. Должен был подписать полноценный контракт с "Монако", но руководство клуба решило сменить главного тренера. Нико Ковач хотел посмотреть на меня и решить — оставлять меня или нет. Но у меня нет столько времени, я не могу больше оставаться в "Монако", - приводит слова Митрюшкина Metaratings.

24-летний Митрюшкин является воспитанником "Спартака". Его последним клубом был швейцарский "Сьон", за который он выступал с 2016 по 2020 годы, провел за него 76 матчей во всех турнирах и пропустил 127 голов.

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