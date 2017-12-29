Антон перешел в "Анжи"

Полузащитник бухарестского "Динамо" Паул Антон стал игроком "Анжи", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом до лета 2020 года.

26-летний Антон выступал за "Динамо" с 2016 года, провел 43 матча и забил 8 голов. Сдавался в аренду "Хетафе". Ранее играл за "Глорию", "Дельту", "Таргу Муреш" и "Пандурий". Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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