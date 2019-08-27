Антон Швец: "Ахмат" забивает крайне мало, а пропускает очень много"

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Антон Швец: "Ахмат" забивает крайне мало, а пропускает очень много"Полузащитник "Ахмата" Антон Швец рассказал, что думает о результатах своей команде на данном этапе чемпионата России. Об этом информирует News.ru.

Отметим, что в 7-ом туре РПЛ грозненцы потерпели поражение в матче с ЦСКА (0:3)

"Мы забиваем крайне мало, а пропускаем очень много. Ничего, не будем акцентироваться на негативе, надо продолжать работать. Только так можно выбраться из сложившейся ситуации. Оборона - это ведь не только защитная линия, но и действия всей команды. Поэтому я бы не стал обвинять наших защитников, мы все виноваты в том, что пропускаем неприлично много", - сказал футболист.

"Ахмат" с 7 баллами занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ. 31 августа "Ахмат" сыграет с "Тамбовом" в рамках 8-го тура чемпионата России. Начало - в 19:00 (мск).

А еще: Гончаренко прокомментировал победный матч ЦСКА с "Ахматом"| http://soccernews.ru
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