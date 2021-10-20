Антон Зиньковский может перейти в "Спартак"

Фото: инстаграм Антона Зиньковского/Автор неизвестен

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский в зимнее трансферное окно, скорее всего, покинет клуб, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, главным претендентом на футболиста является московский "Спартак". Контракт хавбека с самарцами истекает 31 декабря 2021 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 25-летний Зиньковский провел за "Крылья Советов" 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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