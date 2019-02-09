Антонелла Кавальери - прекрасная модель и экс-девушка бомбардира "Ювентуса" Пауло Дибалы

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Антонелла Кавальери - прекрасная модель и экс-девушка бомбардира "Ювентуса" Пауло Дибалы

Антонелла Кавальери - аргентинская модель и экс-девушка бомбардира "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибалы.

Пара познакомилась в клубе на дне рождении друзей. После этого они сразу стали встречаться. Однако позже стало известно, что Дибала и Кавальери расстались и у футболиста уже новая невеста - 22-летняя Ориана Сабатини.

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