Антонелла Кавальери - прекрасная модель и экс-девушка бомбардира "Ювентуса" Пауло Дибалы

Антонелла Кавальери - аргентинская модель и экс-девушка бомбардира "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибалы.

Пара познакомилась в клубе на дне рождении друзей. После этого они сразу стали встречаться. Однако позже стало известно, что Дибала и Кавальери расстались и у футболиста уже новая невеста - 22-летняя Ориана Сабатини.

Не пропустите: "Атлетико" намерен перехватить трансферную цель "Арсенала"| http://soccernews.ru