Антонелли вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник "Милана" Лука Антонелли залечил мышечное повреждение и вернулся в строй, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 30-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе. Ожидается, что он сможет принять участие в ближайшем матче "россонери" против "Интера", который состоится 15 октября.

В этом сезоне Антонелли сыграл за "Милан" 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Не пропустите: "Милан" нацелился на французского вундеркинда. | http://soccernews.ru