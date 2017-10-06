Антонелли вернулся к тренировкам в общей группе

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Антонелли вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник "Милана" Лука Антонелли залечил мышечное повреждение и вернулся в строй, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 30-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе. Ожидается, что он сможет принять участие в ближайшем матче "россонери" против "Интера", который состоится 15 октября.

В этом сезоне Антонелли сыграл за "Милан" 5 матчей, в которых забил 1 гол.

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