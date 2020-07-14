Антони Марсьяль вошел в историю "Манчестер Юнайтед"

Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль стал 10-м игроком в истории манкунианцев, который забил 50 голов за клуб в чемпионате Англии.

Марсьяль забил "юбилейный" гол в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с "Саутгемптоном" (2:2).

Ранее не менее 50 голов за "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии забивали: Дэвид Бекхэм (62), Эрик Кантона (64), Криштиану Роналду (84), Уле-Гуннар Сульшер (91), Энди Коул (93), Руд ван Нистелрой (95), Пол Скоулз (107), Райан Гиггз (109) и Уэйн Руни (183).

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