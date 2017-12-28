Антонио Доннарумма прокомментировал свой дебют за "Милан"

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Антонио Доннарумма прокомментировал свой дебют за "Милан"

Вратарь "Милана" Антонио Доннарумма высказался после четвертьфинального матча Кубка Италии против "Интера", который стал для него дебютным в составе "россонери".

"Я всегда усердно тренировался, а усердный труд вознаграждается. К счастью, всё прошло удачно, и я не мог мечтать о более удачном дебюте за "Милан". Когда я услышал, что Сторари травмировался, я был немного ошеломлён, но собрался и пообещал себе использовать этот шанс, а также получить удовольствие от игры. Всё прошло здорово, включая сейв после удара Жоау Мариу" - приводит слова Доннаруммы-старшего Football Italia.

Стоит отметить, что 27-летний голкипер отстоял этот матч "на ноль", что помогло "Милану" выйти в полуфинал Кубка Италии. | http://soccernews.ru

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