Антонио Кассано опубликовал символическую сборную из футболистов, с которыми он играл

Теги антонио кассано джанлуиджи буффонфранческо тоттизлатан ибрагимович

Антонио Кассано опубликовал символическую сборную из футболистов, с которыми он играл
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано составил символическую сборную из футболистов, с которыми он играл, сообщает Football Italia.

Состав сборной от Кассано выглядит следующим образом:

вратарь: Джанлуиджи Буффон

защитники: Кафу, Серхио Рамос, Вальтер Самуэль, Роберто Карлос

полузащитники: Андреа Пирло, Зинедин Зидан, Кларенс Зеедорф

нападающие: Франческо Тотти, Златан Ибрагимович, Роналдо.

Кассано за свою карьеру выступал за "Бари", "Рому", "Реал", "Сампдорию", "Милан", "Интер", "Парму", вновь "Сампдорию" и "Верону". Чемпион Испании, чемпион Италии, обладатель Суперкубка Италии. За сборную Италии сыграл 39 матчей и забил 10 голов.

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