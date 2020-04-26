Антонио Кассано опубликовал символическую сборную из футболистов, с которыми он играл
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано составил символическую сборную из футболистов, с которыми он играл, сообщает Football Italia.
Состав сборной от Кассано выглядит следующим образом:
вратарь: Джанлуиджи Буффон
защитники: Кафу, Серхио Рамос, Вальтер Самуэль, Роберто Карлос
полузащитники: Андреа Пирло, Зинедин Зидан, Кларенс Зеедорф
нападающие: Франческо Тотти, Златан Ибрагимович, Роналдо.
Кассано за свою карьеру выступал за "Бари", "Рому", "Реал", "Сампдорию", "Милан", "Интер", "Парму", вновь "Сампдорию" и "Верону". Чемпион Испании, чемпион Италии, обладатель Суперкубка Италии. За сборную Италии сыграл 39 матчей и забил 10 голов.
Не пропустите: "Интер" заработает деньги, если ПСЖ перепродаст Икарди в "Ювентус". | http://soccernews.ru
главное
-
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки. С 18 мая можно будет работать в группах
-
"Ювентус" готов использовать пять футболистов в трансфере Погба
-
"Ювентус" поздравил с днем рождения своего бывшего игрока Александра Заварова
-
Капитан "Аякса" хочет сыграть "золотой матч" в чемпионате Нидерландов
-
Вячеслав Караваев рассказал о несостоявшемся переходе в итальянский топ-клуб
Лента новостей
-
Лунин станет вторым голкипером "Реала"
-
Защитник "Зенита" Караваев признался, что соскучился по футболу
-
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки. С 18 мая можно будет работать в группах
-
"Барселона" включилась в борьбу за защитника "Бенфики" Диаша
-
"Барселона" приостановила переговоры с тер Штегеном о новом контракте
-
"Ювентус" готов использовать пять футболистов в трансфере Погба
-
"Барселона" и "Ювентус" могут совершить обмен Артур-де Лигт
-
Антонио Кассано опубликовал символическую сборную из футболистов, с которыми он играл
-
"Фиорентина" готова отпустить Федерико Кьезу в "Ювентус"
-
"Интер" является фаворитом в борьбе за Обамеянга
-
"Милан" нацелился на форварда "Реала"
-
"Ювентус" поздравил с днем рождения своего бывшего игрока Александра Заварова
-
Месси почтил память скончавшегося тренера "Барселоны"
-
Капитан "Аякса" хочет сыграть "золотой матч" в чемпионате Нидерландов
-
"Бавария" не будет приглашать Аллегри
-
Олич заявил, что российские и хорватские игроки слишком много пьют
-
Вячеслав Караваев рассказал о несостоявшемся переходе в итальянский топ-клуб
-
"Реал" собирается подписать Мбаппе и Холанда в 2022 году
-
Форвард "Эвертона" нарушил правила карантина, отправившись на вечеринку
-
"Сампдория" нацелилась на защитника "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16