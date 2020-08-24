Антонио Конте лишился огромной суммы из-за мошенника
Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте потерял более 30 миллионов евро из-за действий мошенника, сообщает The Times.
По сведениям издания, итальянский специалист инвестировал определенную сумму финансисту Массимо Бочиккьо. Тренер ожидал получить с нее доход в размере 30,6 миллионов евро, но не получил даже того, что вложил. Кроме того, денег не получили еще некоторые инвесторы.
Полиция ведет расследование. Всего жертвами мошенничества стали восемь человек.
В минувшем сезоне "Интер" под руководством Конте занял второе место в Серии А и дошел до финала Лиги Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17