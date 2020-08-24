Антонио Конте лишился огромной суммы из-за мошенника

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте потерял более 30 миллионов евро из-за действий мошенника, сообщает The Times.

По сведениям издания, итальянский специалист инвестировал определенную сумму финансисту Массимо Бочиккьо. Тренер ожидал получить с нее доход в размере 30,6 миллионов евро, но не получил даже того, что вложил. Кроме того, денег не получили еще некоторые инвесторы.

Полиция ведет расследование. Всего жертвами мошенничества стали восемь человек.

В минувшем сезоне "Интер" под руководством Конте занял второе место в Серии А и дошел до финала Лиги Европы.

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