Антонио Конте может возглавить "Ювентус" этим летом
Экс-тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте может снова возглавить туринский клуб. Об этом информирует Sky Sports News.
По данным источника, 49-летний итальянец встретился с руководством клуба и предварительно обговорил делали возможного сотрудничества.
Напомним, вчера, 16 апреля "Ювентус" проиграл "Аяксу" (1:2) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. После поражения в СМИ появились сообщения о том, что главный тренер туринской команды, возможно, покинет клуб этим летом.
По руководством Конте "Ювентус" трижды становился чемпионом Италии, а также дважды выигрывал Суперкубок этой страны.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Торино
|32
|50
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11