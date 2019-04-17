Антонио Конте может возглавить "Ювентус" этим летом

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Антонио Конте может возглавить "Ювентус" этим летом

Экс-тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте может снова возглавить туринский клуб. Об этом информирует Sky Sports News.

По данным источника, 49-летний итальянец встретился с руководством клуба и предварительно обговорил делали возможного сотрудничества.

Напомним, вчера, 16 апреля "Ювентус" проиграл "Аяксу" (1:2) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. После поражения в СМИ появились сообщения о том, что главный тренер туринской команды, возможно, покинет клуб этим летом.

По руководством Конте "Ювентус" трижды становился чемпионом Италии, а также дважды выигрывал Суперкубок этой страны.

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