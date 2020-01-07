Антонио Конте одержал юбилейную победу в Серии А

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте достиг серьёзной отметки по числу побед в Серии А.

Вчерашний выигранный у "Наполи" матч (3:1) стал для 50-летнего специалиста сотым в чемпионате Италии.

Стоит отметить, что до "Интера" Конте работал с двумя клубами, выступающими в Серии А. Это "Аталанта" в сезоне 2009/10 и "Ювентус" в период с 2011 по 2014 год.

Не пропустите: Спортивный директор "Интера" опроверг интерес клуба к Эриксену. | http://soccernews.ru