Антонио Конте поделился ожиданиями от встречи с "Ювентусом"
Наставник "Интера" Антонио Конте дал комментарий официальному сайту клуба касательно предстоящего мачта 18-го тура Серии А с "Ювентусом".
"Нас ждет встреча коллективов, жаждущих победы. Необходимо выигрывать в каждом матче и сегодня на кону важнейшие 3 очка. "Ювентус" является ориентиром для нас и всех остальных клубов. Он доминирует в Италии на протяжении долгих лет.
В прошлом сезоне мы смогли сократить отставание по очкам, и в этом мы хотим выступить аналогичным образом.
"Интер", усердно трудятся и подбираются все ближе к Ювентусу" и вершине", – заявил Конте.
Напомним, встреча между "Интером" и "Ювентусом" состоится сегодня, 17 января. Начало матча в 22:45 по московскому времени.
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|Команда
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|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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