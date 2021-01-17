Антонио Конте поделился ожиданиями от встречи с "Ювентусом"

Наставник "Интера" Антонио Конте дал комментарий официальному сайту клуба касательно предстоящего мачта 18-го тура Серии А с "Ювентусом".

"Нас ждет встреча коллективов, жаждущих победы. Необходимо выигрывать в каждом матче и сегодня на кону важнейшие 3 очка. "Ювентус" является ориентиром для нас и всех остальных клубов. Он доминирует в Италии на протяжении долгих лет.

В прошлом сезоне мы смогли сократить отставание по очкам, и в этом мы хотим выступить аналогичным образом.