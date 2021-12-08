Антонио Конте высказался о ситуации с коронавирусом в "Тоттенхэме"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал о эпидемии коронавируса в стане "шпор". По словам итальянского специалиста, положительный тест на COVID-19 сдали 8 игроков и 5 членов штаба команды.

"Проблема в том, что с каждым днем зараженных все больше. Ситуация серьезна. Каждый день у нас есть положительный результат. Сегодня еще один игрок и еще один член тренерского штаба сдали положительные тесты.

Худшее – то, что мы ничего не знаем. Мы продолжаем контактировать с людьми, которые день назад сдали отрицательные тесты... Не очень хорошая ситуация... Завтра это буду я?

Все немного напуганы. У людей есть семьи. Почему мы должны идти на такой риск? Это мой вопрос. Сегодня – два положительных результата. А завтра кто? Я? Я не знаю. Конечно, лучше я, чем кто-то из игроков. Но я не думаю, что это правильно для всех. Мы контактируем с семьями.

Ситуация серьезна. Зараженных много. И сейчас, конечно, мы все немного напуганы. Потому что мы не знаем, что ждет нас впереди.

Это проблема. Вчера они не были заражены, а сегодня у них уже положительные результаты. И мы контактировали. Это проблема, конечно, это расстраивает меня. Нам не до конца понятна ситуация, это нелегко не только для игроков, но и для всех сотрудников клуба", – сказал итальянец.

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