Антонио Конте высказался о возможном увольнении из "Интера"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте поделился мнением о возможном увольнении из миланского клуба.

"Будут ли я есть панеттоне? У нас много работы. Но если я не съем панеттоне, это будет означать, что я не заслуживаю подобного", - приводит слова Конте Football Italia.

Панеттоне - это миланский десерт, который обычно едят на Рождество. Таким образом, журналисты спросили у Конте о возможной отставке.

Напомним, что в матче 4-го тура группового турнира Лиги Чемпионов "Интер" проиграл "Реалу" и практически лишился шансов на выход в плей-офф.

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