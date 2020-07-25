Антонио Кордон занял пост спортивного директора "Бетиса"

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Антонио Кордон занял пост спортивного директора "Бетиса"

Антонио Кордон стал новым спортивным директором "Бетиса". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, 56-летний функционер заключил контракт с клубом до 2024 года.

На протяжении 17 лет Кордон работал в "Вильярреале". В 2016 специалист уехал во Францию и работал в "Монако".

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