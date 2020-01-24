Антонио Ночерино объявил о завершении карьеры

Известный итальянский футболист Антонио Ночерино принял решение повесить бутсы на гвоздь.

34-летний полузащитник не выходил на поле с декабря 2018 года и решил официально объявить об уходе из профессионального футбола.

По словам самого игрока, он намерен попробовать свои силы на тренерском поприще.

В течение карьеры Ночерино выступал за "Авеллино", "Дженоа", "Катандзаро", "Кротоне", "Мессину", "Пьяченцу", "Ювентус", "Палермо", "Милан", "Вест Хэм", "Торино", "Парму", "Орландо Сити" и "Беневенто". За сборную Италии сыграл 15 матчей и стал серебряным призёром Евро-2012.

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