Антонио Ночерино объявил о завершении карьеры
Известный итальянский футболист Антонио Ночерино принял решение повесить бутсы на гвоздь.
34-летний полузащитник не выходил на поле с декабря 2018 года и решил официально объявить об уходе из профессионального футбола.
По словам самого игрока, он намерен попробовать свои силы на тренерском поприще.
В течение карьеры Ночерино выступал за "Авеллино", "Дженоа", "Катандзаро", "Кротоне", "Мессину", "Пьяченцу", "Ювентус", "Палермо", "Милан", "Вест Хэм", "Торино", "Парму", "Орландо Сити" и "Беневенто". За сборную Италии сыграл 15 матчей и стал серебряным призёром Евро-2012.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|51
|2
|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|20
|35
|6
|Кальяри
|20
|30
|7
|Парма
|20
|28
|8
|Милан
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Хеллас Верона
|19
|26
|11
|Наполи
|20
|24
|12
|Болонья
|20
|24
|13
|Фиорентина
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|СПАЛ
|20
|15
|19
|Брешия
|20
|15
|20
|Дженоа
|20
|14