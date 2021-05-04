Антонио порассуждал о возможном выходе "Вест Хэма" в Лигу Чемпионов

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Антонио порассуждал о возможном выходе "Вест Хэма" в Лигу Чемпионов

Фото инстаграм Мичейла Антонио 

Нападающий лондонского "Вест Хэма" Мичейл Антонио рассказал о настрое своей команды бороться за попадание в топ-4 АПЛ.

"Было бы невероятно попасть в Лигу Чемпионов. В этом турнире хотят играть абсолютно все. Мы столько сезонов боролись за выживание, а теперь у нас есть возможность финишировать в первой четвёрке. Мы не собираемся отказываться от неё, это наша мечта", - приводит слова Антонио Sky Sports.

"Вест Хэм" набрал 58 очков в 34 турах АПЛ и занимает пятое место в таблице. Отставание от идущего четвёртым "Челси" - 3 балла.

До конца чемпионата "молотобойцам" осталось сыграть с "Эвертоном", "Брайтоном", "Вест Бромвичем" и "Саутгемптоном".

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