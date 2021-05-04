Антонио порассуждал о возможном выходе "Вест Хэма" в Лигу Чемпионов
Фото инстаграм Мичейла Антонио
Нападающий лондонского "Вест Хэма" Мичейл Антонио рассказал о настрое своей команды бороться за попадание в топ-4 АПЛ.
"Было бы невероятно попасть в Лигу Чемпионов. В этом турнире хотят играть абсолютно все. Мы столько сезонов боролись за выживание, а теперь у нас есть возможность финишировать в первой четвёрке. Мы не собираемся отказываться от неё, это наша мечта", - приводит слова Антонио Sky Sports.
"Вест Хэм" набрал 58 очков в 34 турах АПЛ и занимает пятое место в таблице. Отставание от идущего четвёртым "Челси" - 3 балла.
До конца чемпионата "молотобойцам" осталось сыграть с "Эвертоном", "Брайтоном", "Вест Бромвичем" и "Саутгемптоном".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18