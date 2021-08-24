Антонио стал лучшим бомбардиром "Вест Хэма" в АПЛ

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Антонио стал лучшим бомбардиром "Вест Хэма" в АПЛ

Фото твиттер "Вест Хэма"

Нападающий лондонского "Вест Хэма" Мичейл Антонио побил клубный рекорд.

31-летний футболист стал лучшим бомбардиром в истории "молотобойцев" в рамках АПЛ.

В активе английского голеадора благодаря дублю в ворота "Лестера" (4:1) стало 49 забитых мячей в Премьер-лиге. По этому показателю он обогнал Паоло Ди Канио (47).

Антонио присоединился к "Вест Хэму" в 2015 году. Текущий сезон стал для него седьмым в команде.

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