Антонио стал лучшим бомбардиром "Вест Хэма" в АПЛ
Фото твиттер "Вест Хэма"
Нападающий лондонского "Вест Хэма" Мичейл Антонио побил клубный рекорд.
31-летний футболист стал лучшим бомбардиром в истории "молотобойцев" в рамках АПЛ.
В активе английского голеадора благодаря дублю в ворота "Лестера" (4:1) стало 49 забитых мячей в Премьер-лиге. По этому показателю он обогнал Паоло Ди Канио (47).
Антонио присоединился к "Вест Хэму" в 2015 году. Текущий сезон стал для него седьмым в команде.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" повторил рекорд "Арсенала" в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Мбаппе: "Я считаю себя звездой"
-
Президент Украины вручил Шевченко государственную награду
-
"Спартак" нацелился на защитника "Балтики"
-
Карпин рассказал о своём взрывном характере
-
"Атлетико" перехватил трансферную цель "Зенита"
-
"Спартак" усилится бельгийским защитником
-
Румменигге раскритиковал УЕФА из-за зарплаты Роналду
-
"Арсенал" определил шесть кандидатов на замену Артете
-
Карпин объяснил изменения в заявке сборной России на сентябрьские матчи
-
Модель Playboy готова купить салфетку со слезами Месси, чтобы позировать с ней обнажённой
-
РФС выступил с заявлением об изменении формата лиг и лимита на легионеров
-
Новичок "Ювентуса" выбыл из строя на месяц
-
"Лион" готовит новое предложение по трансферу Азмуна
-
Семак высказался о назначении Карпина в сборную России
-
Моуринью хочет видеть в "Роме" защитника "Барселоны"
-
Три российских футболиста попали в топ-100 лучших игроков до 20 лет по версии CIES
-
Месси, Дибала, Ди Мария и Де Пауль - в заявке сборной Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2022
-
Бека Бека прокомментировал свой переход в "Локомотив"
-
Антонио стал лучшим бомбардиром "Вест Хэма" в АПЛ
-
"Краснодар" арендовал нигерийского форварда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18