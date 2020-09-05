Антоном Миранчуком интересуются в Европе

Теги локомотив москваантон миранчук

Антоном Миранчуком интересуются в Европе

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук может вслед за братом Алексеем перебраться в один из европейских клубов.

"Кто знает, что будет зимой. Ведь в Европе за Антоном следят. Нельзя зарекаться. Да, "Локомотив" хотел бы сохранить Антона. Но в любой момент может поступить предложение, которое устроит всех", - заявил агент братьев Вадим Шпинев.

Алексей Миранчук в пятницу официально стал игроком "Аталанты" - за него заплатили 14,5 миллионов евро.

У Антона Миранчука уже есть опыт выступлений в Европе - в составе эстонской "Левадии" в 2016 году.

Не пропустите: Агент Миранчука объяснил, почему "Аталанта" не выкупила игрока за сумму отступных. | http://soccernews.ru
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