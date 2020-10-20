Антуан Гризманн не намерен возвращаться в "Атлетико"

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Антуан Гризманн не намерен возвращаться в "Атлетико"

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн не планирует переходить в свой бывший клуб мадридский "Атлетико", сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, футболист твердо намерен продолжать карьеру в каталонском клубе, несмотря на неудачное для себя начало сезона.

Напомним, что "Барселона" купила Гризманна летом 2019 года у мадридского "Атлетико", выплатив полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за "Барселону" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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