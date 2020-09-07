Антуан Гризманн не собирается уходить из "Барселоны"
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн хочет остаться в команде, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, футболист готов бороться за место в основном составе, хотя им интересуются английские топ-клубы.
Стоит отметить, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассчитывает на Гризманна и планирует использовать его на позиции центрального нападающего.
29-летний Гризманн выступает за "Барселону" с 2019 года, провел за клуб 48 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года.
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|19
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
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|Гранада
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|Леванте
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|20
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|20
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