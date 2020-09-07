Антуан Гризманн не собирается уходить из "Барселоны"

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Антуан Гризманн не собирается уходить из "Барселоны"

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн хочет остаться в команде, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист готов бороться за место в основном составе, хотя им интересуются английские топ-клубы.

Стоит отметить, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рассчитывает на Гризманна и планирует использовать его на позиции центрального нападающего.

29-летний Гризманн выступает за "Барселону" с 2019 года, провел за клуб 48 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года. 

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