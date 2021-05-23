Антуан Гризманн высказался о прошедшем сезоне "Барселоны"

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Нападающий сборной Франции и "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал итог прошедшего сезона для "Барселоны".

"Нам все еще больно, мы проиграли в некоторых важных матчах. Теперь нужно отдохнуть и посмотреть, в чем можно прибавить в следующем сезоне, чтобы попытаться стать командой, которая может выиграть все.

Самым главным была победа. Но мы все равно разочарованы. Надо работать. Нужно хотеть работать и продолжать совершенствоваться", – сказал Гризманн.

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