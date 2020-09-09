Антуан Гризманн высказался о своем будущем

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн подтвердил информацию о том, что он не собирается менять клуб.

"Я остаюсь в "Барселоне". Не понимаю, для чего люди придумывают, что я могу куда-то уйти. Меня все устраивает в "Барселоне". Клуб и тренер уверены во мне, так что все в порядке. У нас был очень сложный прошлый сезон, поэтому мы начнем с нуля", - приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.

29-летний Гризманн выступает за "Барселону" с 2019 года, провел за клуб 48 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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