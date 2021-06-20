Антуан Гризманн высказался о Жиру
Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен
Форвард "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн высказался о нападающем своей национальной команды Оливье Жиру.
"Я обедаю с ним за одним столиком, парень всегда с бананом, постоянно улыбается. В раздевалке он все отдает, коммуницирует с командой. На поле, во время тренировок, отдает всего себя. Иметь в составе такого футболиста – невероятно. Хотя для него сложившаяся ситуация довольно трудная.
Мы понимаем, что он в составе и всегда готов выйти на поле, чтобы сделать что-то полезное для команды. Круто так и то, что он делает для команды, это может помочь нам не только на поле, но и в повседневной жизни", – сказал Гризманн.
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