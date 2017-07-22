Антунеш стал игроком "Хетафе"

"Хетафе" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника киевского "Динамо" Виторину Антунеша.

Испанский клуб арендовал португальца на один год. Другие детали сделки не разглашаются, однако по данным СМИ, сейчас "Хетафе" заплатил 500 тысяч евро, а следующим летом будет иметь право выкупить футболиста за 2,5 миллиона.

Антунеш выступал за "Динамо" с 2015 года, сыграл 79 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи. | http://soccernews.ru