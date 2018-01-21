"Антверпен" - "Брюгге" - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 22-го тура чемпионата Бельгии между "Антверпеном" и "Брюгге" (2:2), в котором дебютировал российский голкипер Владимир Габулов.

Видео: "Антверпен" - "Брюгге".

Не пропустите: "Брюгге" сыграл вничью с "Антверпеном", Габулов пропустил два мяча. | http://soccernews.ru