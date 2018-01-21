"Антверпен" - "Брюгге" - 2:2 (обзор)

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"Антверпен" - "Брюгге" - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 22-го тура чемпионата Бельгии между "Антверпеном" и "Брюгге" (2:2), в котором дебютировал российский голкипер Владимир Габулов

Видео: "Антверпен" - "Брюгге".

Не пропустите: "Брюгге" сыграл вничью с "Антверпеном", Габулов пропустил два мяча. | http://soccernews.ru

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2 Шарлеруа 22 45
3 Андерлехт 22 43
4 Гент 22 35
5 Антверпен 22 35
6 Стандард Льеж 22 29
7 Сент-Трюйден 22 29
8 Ред Стар Ваасланд 22 28
9 Генк 22 27
10 Кортрийк 22 26
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