"Антверпен" обыграл "Брюгге" и третий раз в истории завоевал Кубок Бельгии

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"Антверпен" обыграл "Брюгге" и третий раз в истории завоевал Кубок Бельгии

"Антверпен" обыграл "Брюгге" в финале Кубка Бельгии.

Победный гол был забит Лиором Рафаэлом на 25-й минуте.

"Брюгге" - "Антверпен" - 0:1

Отметим, последний национальный трофей клуб из одноименного города завоевывал в сезоне-1991/92.

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1 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 29 70
2 Гент Гент 29 55
3 Шарлеруа Шарлеруа 29 54
4 Антверпен Антверпен 29 53
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 29 49
6 Мехелен Мехелен 29 44
7 Генк Генк 29 44
8 Андерлехт Андерлехт 29 43
9 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 29 36
10 Мукрон Перувелз Мукрон Перувелз 29 36
11 Кортрийк Кортрийк 29 33
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13 Эупен Эупен 29 30
14 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 29 23
15 Остенде Остенде 29 22
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