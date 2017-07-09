Аня Гади - самая горячая девушка июня

Теги роналдиньооливер крагльдоминик калверт-левин

Аня Гади - самая горячая девушка июняСогласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой июня стала Аня Гади - перуанская модель, которой посчастливилось сходить на свидание с обладателем "Золотого мяча" 2005 года Роналдиньо. Эффектная красотка набрала 38% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 22% заняла Подруга форварда "Эвертона" Доминика Калверта-Левина, который принес сборной Англии U-20 победу на Чемпионате Мира, Меган Тейлор Лилли.

Третья строчка нашего хит-парада досталась, набравшей 18% голосов, Алессии Макари - девушке полузащитника итальянского "Фрозиноне" Оливера Крагля, которым заинтересовался московский "Спартак".

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Аня Гади.

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ну и сральник у неё

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