Анюков: "Для меня Аршавин всегда останется "Гномом"

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Анюков: "Для меня Аршавин всегда останется "Гномом"

Фото твиттер "Чемпионата"

Тренер "Зенита" Александр Анюков рассказал о своём отношении к заместителю гендиректора клуба по спортивному развитию Андрею Аршавину.

Экс-футболисты вместе выступали за "сине-бело-голубых" с 2005 по 2008 год, а также с 2013 по 2015 год.

"Для меня никогда не было трудностью общаться с людьми. Тем более с Шавой. Понятно, какой у него сейчас статус. Но мы очень многое вместе прошли: огонь, воду и медные трубы. Для меня он всегда останется "Гномом", Шавой, а не Андреем Сергеевичем. Так что абсолютно нормально общаемся на "ты". По крайней мере, для меня это не проблема. Но если официальная ситуация потребует сказать "Андрей Сергеевич", конечно, так и сделаю", - сказал Анюков.

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