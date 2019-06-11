Анюков и Жирков остаются в "Зените"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сделал заявление о будущем в клубе защитников Александра Анюкова и Юрия Жиркова.
"То, что Анюков останется в системе клуба, у меня нет никаких сомнений, а в какой роли - давайте подождём немножко.
Жирков, по-моему, для себя уже всё решил, что остаётся. Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху", - сказал Медведев.
Напомним, что контракты обоих футболистов с клубом истекают 30 июня.
Анюков выступает за "Зенит" с 2005 года, а Жирков - с 2016 года.
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