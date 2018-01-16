Анюков может остаться в "Зените"

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Анюков может остаться в "Зените"

Защитник "Зенита" Александр Анюков может остаться в питерском клубе.

"Александру предложен новый контракт, и сейчас он его обдумывает. Надеемся, Анюков поможет достичь высоких результатов "Зениту-2", а может, и основному составу. Пока он остаётся тренироваться со второй командой" - сказал заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев.

Стоит отметить, что действующий контракт 35-летнего Анюкова с "сине-бело-голубыми" истекает летом 2018 года.

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