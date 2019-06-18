Анюков может стать играющим тренером в "Зените"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что клуб думает над тем, чтобы назначить защитника Александра Анюкова играющим тренером. Об этом сообщает "Рейтинг букмекеров".

"Возможно ли заявить Анюкова играющим тренером? Мы проверяем все юридические аспекты. Такой вопрос мы тоже рассматриваем. Относимся к Александру как к профессиональному футболисту. Учитываем его прежние заслуги", - сказал Медведев.

36-летний Анюков играет в "Зените" с 2005 года. А минувшем сезоне он выступал в 16 матчах в РПЛ. Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до лета 2019 года.

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