Анюков может стать играющим тренером "Зенита-2"



Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал, что клуб хочет сохранить в своей структуре защитника Александра Анюкова.

"Мы проводим политику возвращения наших бывших игроков в клуб. Надеемся, что и Анюков примет наше предложение стать играющим тренером. Осталось уточнить некие детали, был бы доволен, если бы легенда нашего клуба Анюков помог "Зениту-2" по-настоящему освоиться в первой лиге", – приводят слова Фурсенко российские СМИ.

В этом сезоне 35-летний Анюков провел всего 1 матч в чемпионате России.

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