Анюков может стать новым капитаном "Зенита"

Новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак собирается сделать капитаном команды защитника Александра Анюкова, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, Семак огласил о своем решении на закрытой встрече с болельщиками петербургского клуба. В должности капитана команды Анюков сменит итальянца Доменико Кришито, который покинул клуб.

В минувшем сезоне 35-летний Анюков провел четыре матча за первую команду, а зимой был переведен в "Зенит-2".

Стоит отметить, что Семак также рассчитывает на 23-летнего черногорского нападающего Луку Джорджевича, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды за тульский "Арсенал" и забил 7 голов в 23 поединках.

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