Анюков может стать тренером "Зенита"

"Зенит" не будет продлевать контракт с ветераном команды Александром Анюковым, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, петербургский клуб намерен предложить футболисту перейти на тренерскую работу. Если Анюков согласится, то он может войти в тренерский штаб Сергея Семака. Контракт игрока с "Зенитом" истекает 30 июня.

36-летний Анюков выступает за "Зенит" с 2015 года. Всего он провел за клуб 404 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 26 результативных передач. С "Зенитом" он пять раз становился чемпионом России, а также выиграл Кубок УЕФА.

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