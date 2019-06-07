Анюков может стать тренером "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургалександр анюков

Анюков может стать тренером "Зенита"

"Зенит" не будет продлевать контракт с ветераном команды Александром Анюковым, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, петербургский клуб намерен предложить футболисту перейти на тренерскую работу. Если Анюков согласится, то он может войти в тренерский штаб Сергея Семака. Контракт игрока с "Зенитом" истекает 30 июня.

36-летний Анюков выступает за "Зенит" с 2015 года. Всего он провел за клуб 404 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 26 результативных передач. С "Зенитом" он пять раз становился чемпионом России, а также выиграл Кубок УЕФА.

Не пропустите: "Зенит" намерен расстаться с Маркизио. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе решил перейти в "Реал"

Мбаппе решил перейти в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов