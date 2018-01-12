Анюков не перейдёт в "Крылья Советов"

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Анюков не перейдёт в "Крылья Советов"

Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин дал понять, что клуб не собирается подписывать защитника "Зенита" Александра Анюкова.

"Анюков в "Крыльях" - это всё пока только разговоры. Никаких вариантов нет. "Крылья" не выходили на Александра с предложением. И таких планов пока нет" - сказал Шляхтин.

Напомним, что "Крылья Советов" являются первым профессиональным клубом для 35-летнего Анюкова, который, к слову, не полетит на сбор "Зенита" в ОАЭ. | http://soccernews.ru

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