Анюков перешел в "Крылья Советов"

Теги зенит санкт-петербургкрылья советовалександр анюковтрансферы

Анюков перешел в "Крылья Советов"

Тренер "Зенита" Александр Анюков возобновил карьеру игрока и перешел в "Крылья Советов", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал с самарским клубом годичный контракт. 

Ранее сообщалось, что Анюков завершил карьеру и вошел в тренерский штаб "Зенита".

36-летний Анюков является воспитанником "Крыльев Советов" и выступал за клуб с 2000 по 2005 годы. За сборную России сыграл 77 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Кардозу - первый в истории РПЛ лучший игрок матча. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан убеждает Мбаппе перейти в "Реал"

Зидан убеждает Мбаппе перейти в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов