Анюков перешел в "Крылья Советов"
Тренер "Зенита" Александр Анюков возобновил карьеру игрока и перешел в "Крылья Советов", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист подписал с самарским клубом годичный контракт.
Ранее сообщалось, что Анюков завершил карьеру и вошел в тренерский штаб "Зенита".
36-летний Анюков является воспитанником "Крыльев Советов" и выступал за клуб с 2000 по 2005 годы. За сборную России сыграл 77 матчей и забил 1 гол.
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