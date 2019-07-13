Анюков перешел в "Крылья Советов"

Тренер "Зенита" Александр Анюков возобновил карьеру игрока и перешел в "Крылья Советов", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал с самарским клубом годичный контракт.

Ранее сообщалось, что Анюков завершил карьеру и вошел в тренерский штаб "Зенита".

36-летний Анюков является воспитанником "Крыльев Советов" и выступал за клуб с 2000 по 2005 годы. За сборную России сыграл 77 матчей и забил 1 гол.

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