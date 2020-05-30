Анюков попросил прощения за празднование гола в ворота "Крыльев Советов"

Экс-игрок "Крыльев Советов" Александр Анюков обратился к фанатам самарского клуба.

Напомним, что Анюков начинал профессиональную карьеру в "Крыльях Советах" и завершил её в этом же клубе.

"Хотел бы поблагодарить фанатов "Крыльев" за их невероятную поддержку в этом сезоне. Это были особые чувства, когда я снова одел футболку клуба и слышал вашу поддержку. Также хочу попросить прощения за то, что по молодости отпраздновал гол за "Зенит" в ворота "Крыльев". Я был молод, в эйфории, так как не часто забивал голы.

Я с особым чувством вспоминаю тот бронзовый сезон. Ваша мощная поддержка, заполненный "Металлург" - это было что-то! Очень хочется видеть такие полные трибуны на каждом матче. Родной клуб, родные болельщики, спасибо вам за всe!" - заявил Анюков.

Анюков защищал цвета "Крыльев" с 2000 по 2005 год, после чего вернулся в клуб летом 2019 года.

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