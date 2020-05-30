Анюков попросил прощения за празднование гола в ворота "Крыльев Советов"
Экс-игрок "Крыльев Советов" Александр Анюков обратился к фанатам самарского клуба.
Напомним, что Анюков начинал профессиональную карьеру в "Крыльях Советах" и завершил её в этом же клубе.
"Хотел бы поблагодарить фанатов "Крыльев" за их невероятную поддержку в этом сезоне. Это были особые чувства, когда я снова одел футболку клуба и слышал вашу поддержку. Также хочу попросить прощения за то, что по молодости отпраздновал гол за "Зенит" в ворота "Крыльев". Я был молод, в эйфории, так как не часто забивал голы.
Я с особым чувством вспоминаю тот бронзовый сезон. Ваша мощная поддержка, заполненный "Металлург" - это было что-то! Очень хочется видеть такие полные трибуны на каждом матче. Родной клуб, родные болельщики, спасибо вам за всe!" - заявил Анюков.
Анюков защищал цвета "Крыльев" с 2000 по 2005 год, после чего вернулся в клуб летом 2019 года.
Читайте также: Александр Анюков во второй раз за год завершил карьеру. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Флик выдал лучший показатель среди тренеров "Баварии" за последние 55 лет
-
"Барселона" готовится возобновить переговоры с тер Штегеном о продлении соглашения
-
Жена Морозюка рассказала о расставании с футболистом
-
"Бавария" побила свой рекорд результативности в Бундеслиге
-
Роналду поделился видео красивого гола с тренировки
-
2
"Бавария" разгромила "Фортуну" в матче Бундеслиги
-
Минское "Динамо" проиграло "Шахтеру" в чемпионате Беларуси
-
1
Анюков попросил прощения за празднование гола в ворота "Крыльев Советов"
-
Тьяго Алькантара может продлить контракт с "Баварией"
-
Смолов сменил имидж
-
"Интер" получит от ПСЖ 15 миллионов евро за перепродажу Икарди в итальянский клуб
-
Журналист Егоров рассказал, куда может отправиться Глушаков после ухода из "Ахмата"
-
"Ростов" готов подписать хавбека "Спартака"
-
"Атлетико" намерен отозвать Кайо Энрике из аренды
-
УПЛ возобновлена! "Александрия" одолела "Зарю" и другие результаты 24-го тура
-
1
Новый тренер "Локомотива" Николич прибыл в Москву
-
1
"Локомотив" утратил интерес к Кокорину
-
Хаверц - самый результативный игрок топ-5 лиг Европы в 2020 году
-
"Шальке" уступил "Вердеру", "Айнтрахт", "Герта" и "Хоффенхайм" добыли победы
-
"Ливерпуль" нашел альтернативу Вернеру в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20