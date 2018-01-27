Анюков прокомментировал продление контракта с "Зенитом"

Теги александр анюковзенит санкт-петербург

Анюков прокомментировал продление контракта с "Зенитом"

Защитник "Зенита" Александр Анюков дал комментарии по поводу продления контракта с питерским клубом.

"Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этом решении. Очень хочу играть в футбол, чувствую в себе силы для работы, и, конечно, огромное желание защищать цвета "Зенита" - цитирует 35-летнего футболиста официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, что Анюков заключил с "Зенитом" контракт до лета 2019 года и теперь будет играющим тренером второй команды питерцев. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"

Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов