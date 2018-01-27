Анюков прокомментировал продление контракта с "Зенитом"

Защитник "Зенита" Александр Анюков дал комментарии по поводу продления контракта с питерским клубом.

"Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этом решении. Очень хочу играть в футбол, чувствую в себе силы для работы, и, конечно, огромное желание защищать цвета "Зенита" - цитирует 35-летнего футболиста официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, что Анюков заключил с "Зенитом" контракт до лета 2019 года и теперь будет играющим тренером второй команды питерцев. | http://soccernews.ru