Анюков прокомментировал своё возвращение в "Крылья Советов"

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Анюков прокомментировал своё возвращение в "Крылья Советов"

Новичок "Крыльев Советов" Александр Анюков поделился впечатлениями от возвращения в самарский клуб спустя 14 лет.

"Я рад вернуться в "Крылья", домой. Рад вернуться и опять играть. Дальше, как говорится, жизнь покажет. Карьеру игрока я не заканчивал. Не знаю, кто сказал, что я закончил. Я был играющим тренером, мог выйти на поле, помочь, если бы кто-то травмировался или в другой ситуации. Руководство "Крыльев" предложило вернуться в Самару, я с радостью согласился.

Здесь хороший тренер, я общался с игроками, которые у него играли - все говорили о Миодраге только хорошее. Первая тренировка сегодня прошла нормально. В принципе, в "Зените" работал, тренировался. Не скажу, что готов на 100 процентов, но думаю, что с каждым разом буду набирать и набирать. Спасибо всем, кто сегодня поздравил с возвращением в Самару!" - цитирует 36-летнего футболиста официальный сайт волжан.

Анюков - воспитанник "Крыльев Советов", за основную команду выступал с 2000 по 2005 год, после чего ушёл в "Зенит".

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