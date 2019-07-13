Анюков прокомментировал своё возвращение в "Крылья Советов"
Новичок "Крыльев Советов" Александр Анюков поделился впечатлениями от возвращения в самарский клуб спустя 14 лет.
"Я рад вернуться в "Крылья", домой. Рад вернуться и опять играть. Дальше, как говорится, жизнь покажет. Карьеру игрока я не заканчивал. Не знаю, кто сказал, что я закончил. Я был играющим тренером, мог выйти на поле, помочь, если бы кто-то травмировался или в другой ситуации. Руководство "Крыльев" предложило вернуться в Самару, я с радостью согласился.
Здесь хороший тренер, я общался с игроками, которые у него играли - все говорили о Миодраге только хорошее. Первая тренировка сегодня прошла нормально. В принципе, в "Зените" работал, тренировался. Не скажу, что готов на 100 процентов, но думаю, что с каждым разом буду набирать и набирать. Спасибо всем, кто сегодня поздравил с возвращением в Самару!" - цитирует 36-летнего футболиста официальный сайт волжан.
Анюков - воспитанник "Крыльев Советов", за основную команду выступал с 2000 по 2005 год, после чего ушёл в "Зенит".
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|2
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|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
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|5
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|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
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|Анжи
|30
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|20