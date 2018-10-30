Анюков провёл 400-й матч за "Зенит"

Защитник питерского "Зенита" Александр Анюков принял участие в матче 12-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

Эта игра стала для 36-летнего футболиста 400-й в составе "сине-бело-голубых". В этих поединках он забил 13 голов и сделал 26 ассистов.

Анюков выступает за "Зенит" с 2005 года и выиграл с командой 12 трофеев. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

Не пропустите: Гол Паредеса принес "Зениту" минимальную победу в Самаре. | http://soccernews.ru