Анюков провёл 400-й матч за "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургкрылья советовалександр анюков

Анюков провёл 400-й матч за "Зенит"

Защитник питерского "Зенита" Александр Анюков принял участие в матче 12-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

Эта игра стала для 36-летнего футболиста 400-й в составе "сине-бело-голубых". В этих поединках он забил 13 голов и сделал 26 ассистов.

Анюков выступает за "Зенит" с 2005 года и выиграл с командой 12 трофеев. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

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