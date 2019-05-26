Анюков, скорее всего, покинет "Зенит"



Защитник "Зенита" Александр Анюков заявил, что он провел прощальный матч за петербургский клуб. Последней для него стала встреча 30-го тура чемпионата России с "Енисеем" (4:1).

"Мне руководство сказало провести прощальный матч. Я его и провел. Что будет дальше, не знаю. Спрашивайте у руководства. Самое главное - выиграли. С хорошим настроением пойдем в отпуск. Всех болельщиков поздравляю с чемпионством", - приводят слова Анюкова российские СМИ.

36-летний Анюков выступает за "Зенит" с 2005 года. Всего за петербургский клуб он провел 403 матча, в которых забил 13 голов и отдал 26 результативных передач. В составе "Зенит" Анюков пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России, четырежды - Суперкубок страны, а также по разу Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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