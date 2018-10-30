Анюков стал четвёртым футболистом, сыгравшим за "Зенит" 400 матчей

В понедельник защитник "Зенита" Александр Анюков провёл 400-й матч в составе питерской команды.

Как сообщает официальный сайт "сине-бело-голубых", 36-летний фулбек стал четвёртым футболистом, достигшим данной отметки.

Выше Анюкова находятся только Лев Бурчалкин (423), Вячеслав Малафеев (442) и Анатолий Давыдов (456).

Анюков выступает за "Зенит" с 2005 года и выиграл с командой 12 трофеев. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

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