Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита"
Защитник "Зенита" Александр Анюков стал тренером клуба. Об этом сообщается га официальном сайте петербуржцев.
36-летний футболист вошёл в штаб главного тренера команды Сергея Семака. Теперь Анюков будет помощником главного тренера. Контракт защитника с клубом рассчитан на один год с опцией продления.
"Футбольный клуб «Зенит» приветствует легендарного футболиста в тренерском штабе и желает новых успехов и достижений вместе с сине-бело-голубыми!" - написано в сообщении.
Анюков играет в "Зените" с 2005 года. Вместе с клубом он пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза - Суперкубок, а также по одному разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА. В минувшем сезоне он выступал в 16 матчах в РПЛ.
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