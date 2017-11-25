Анюков восстановился после травмы

Защитник питерского "Зенита" Александр Анюков покинул клубный лазарет и готов вернуться на поле.

Как сообщают российские СМИ, 35-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе "сине-бело-голубых".

Напомним, что Анюков не играет с 21 сентября. В этом сезоне в его активе 4 матча во всех турнирах.

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