Анюков, Жирков, Шатов и Дзюба не сыграют с "Амкаром"

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Анюков, Жирков, Шатов и Дзюба не сыграют с "Амкаром"

Тренерский штаб питерского "Зенита" огласил заявку на матч седьмого тура чемпионата России против "Амкара".

Вне состава оказались защитники Александр Анюков и Юрий Жирков, хавбек Олег Шатов и форвард Артём Дзюба. Эти игроки не полетели с командой в Пермь.

Напомним, что матч "Амкар" - "Зенит" состоится в воскресенье в 15:00 по московскому времени.

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