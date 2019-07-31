"Анже" и "Арсенал" сыграли вничью в товарищеском матче

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"Анже" и "Арсенал" сыграли вничью в товарищеском матче

"Анже" и "Арсенал" обменялись голами в товарищеском матче.

В составе англичан голом отметился Рис Нелсон, у французов - Фарид Эль Мелали.

"Анже" - "Арсенал" - 1:1 (1:0)

Голы: Эль Мелали, 13 - 1:0, Нелсон, 50 - 1:1.

"Арсенал": Мартинес, Монреаль (Томпсон, 46), Мустафи, Бертон (Джака, 46), Чемберс (Мэйтланд-Найлс, 46), Медли (Папастатопулос, 46), Гендузи (Мхитарян, 63), Мартинелли, Джон-Джульс (Уиллок, 46), Нкетиа (Обамеянг, 63), Нелсон (Олайинка, 82).

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