"Анже" на своем поле переиграл "Ниццу" в матче 23-го тура чемпионата Франции

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"Анже" на своем поле переиграл "Ниццу" в матче 23-го тура чемпионата Франции

"Анже" разгромил "Ниццу" в матче 23-го тура чемпионата Франции.

"Анже" - "Ницца" - 3:0 (1:0).

Голы: Баокен, 44 - с пенальти - 1:0, Фюльжини, 47 - 2:0, Лопес, 90+2 - 3:0.

"Анже": Бютель, Бамба, Траоре, Павлович, Тома, Мансо, Ндой, Фюльжини (Лопес, 84), Сантамария, Баокен (Рейне-Аделаида, 73), Канга (Тэ, 14).

"Ницца": Бенитес, Данте, Жалле (Ле Мелу, 63), Бюрнер, Сарр, Вальтер, Сиприен, Тамез, Сильвестр (Макенго, 57), Срарфи, Ганаго (Диаби, 75).

"Анже" занимает 12 строчку турнирной таблицы, набрав 33 очка. "Ницца" располагается на 14 месте, набрав 27 очков.

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