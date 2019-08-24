"Анжер", "Бордо", "Брест" и "Нант" одержали победы в 3-м туре Лиги 1
Представляем результаты матчей 3-го тура французской Лиги 1.
"Брест" - "Реймс" 1:0
Гол: Шарбонье, 86 - 1:0
"Брест": Ларсоннер, Перро, Шардонне, Бен, Фоссурье, Кур (Ласн, 77), Диалло, Белькебла, Грансир (Кардона, 80), Отре (Баттоккио, 89), Шарбонье.
"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Фоке, Дисаси, Конан, Думбия (Хен Чжун Сук, 67), Ромао, Дингоме (Мбуку, 82), Шавалерен, Уден, Диа.
"Анжер" - "Метц" 3:0
Голы: Эль-Мелали, 4 - 1:0, Сантамария, 43 - 2:0, Алиуи, 67 - 3:0
"Анжер": Бютель, Аит-Нури, Тома, Траоре, Бамба, Мангани, Перейра Лаже, Сантамария (Пажо, 76), Капель, Эль-Мелали (Нинга, 74), Баокен (Алиуи, 62).
"Метц": Укиджа, Бойе, Сунзу, Сантонз, Делен, Ангбан, Ндорам, Коад (Гакпа, 67), Нгетте (Маига, 85), Диалло, Ньян (Булая, 67).
"Амьен" - "Нант" 1:2
Голы: Кулибали, 53 - 0:1, Зунгу, 71 - 1:1, Саймон, 84 - 1:2
"Амьен": Гюртнер, Дибасси, Жалле, Гуано, Алеэсами, Какута (Конате, 71), Аколо (Зунгу, 64), Монкондюи, Блен, Гирасси, Тимит (Лефор, 34).
"Нант": Лафон, Паллуа, Лукас Лима, Фабио, Жиротто, Луза, Туре, Бамба (Саймон, 73), Ронжье, Абед, Кулибали.
"Дижон" - "Бордо" 0:2
Голы: Хван Ый Чжо, 11 - 0:1, Бенито, 47 - 0:2
"Дижон": Рунарссон, Музинга, Альфонс, Манга, Кулибали, Балде (Сумаре, 81), Саммаритано (Филипп, 61), Амальфитано, Ндонг, Кейта, Лотоа (Луаодис, 71).
"Бордо": Костиль, Кватенг, Мешер, Пабло, Бенито, Тчуамени, Отавио, Калу (Бенрау, 80), Косьельни, де Превиль, Хван Ый Чжо (Маджа, 71).
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